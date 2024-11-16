"Откройте, Давид": Евгений Миронов

Давид Виннер встретился с художественным руководителем Театра Наций, народным артистом России Евгением Мироновым и поговорил с ним о благотворительном спектакле "Хочу быть выше", в основу которого легли истории семи подопечных фонда "Жизнь в движении".

Актер поделился планами театра на новый сезон, рассказал о масштабной постановке "Тихий Дон" от китайского режиссера и съемках художественного фильма об известном путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Об авторском фестивальном кино и силе честного и живого театра – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".