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16 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Миронов

"Откройте, Давид": Евгений Миронов

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Давид Виннер встретился с художественным руководителем Театра Наций, народным артистом России Евгением Мироновым и поговорил с ним о благотворительном спектакле "Хочу быть выше", в основу которого легли истории семи подопечных фонда "Жизнь в движении".

Актер поделился планами театра на новый сезон, рассказал о масштабной постановке "Тихий Дон" от китайского режиссера и съемках художественного фильма об известном путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Об авторском фестивальном кино и силе честного и живого театра – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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