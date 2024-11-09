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09 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Ольга Свиблова

"Откройте, Давид": Ольга Свиблова

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Давид Виннер приехал в Мультимедиа Арт Музей, чтобы поговорить с его основателем и директором Ольгой Свибловой, которая регулярно входит в списки самых влиятельных людей в российском искусстве.

О жизни, дыхании и голосе музейного пространства, о развитии фотографии в эпоху цифры и социальных сетей, о союзе куратора и художника, о том, как развить вкус и понимание современного искусства, а также о сложностях реставрации Мультимедиа Арт Музея и выставках – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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