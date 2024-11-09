"Откройте, Давид": Ольга Свиблова

Давид Виннер приехал в Мультимедиа Арт Музей, чтобы поговорить с его основателем и директором Ольгой Свибловой, которая регулярно входит в списки самых влиятельных людей в российском искусстве.

О жизни, дыхании и голосе музейного пространства, о развитии фотографии в эпоху цифры и социальных сетей, о союзе куратора и художника, о том, как развить вкус и понимание современного искусства, а также о сложностях реставрации Мультимедиа Арт Музея и выставках – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".