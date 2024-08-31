"Откройте, Давид": Валерий Афанасьев

Давид Виннер приехал в Малый театр, чтобы побеседовать о традициях и новом сезоне Малого театра с актером, педагогом, народным артистом Российской Федерации Валерием Афанасьевым. Почему сегодня так популярен спектакль "Большая тройка (Ялта-45)", какие постановки ждут зрителей в год 200-летия Малого, почему у современных режиссеров не получается снимать фильмы о военном времени, и о чем Афанасьев предупреждает студентов, мечтающих об актерской карьере.

Об учебе в Щуке, первых ролях в театре Гоголя, работе в кино и поисках "своего" режиссера – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".