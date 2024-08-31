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31 августа, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Валерий Афанасьев

"Откройте, Давид": Валерий Афанасьев

"Раскрывая тайны звезд": Ирина Левитина

"Интервью": Сергей Юшкевич – об актерской деятельности

Заслуженный артист России Сергей Юшкевич рассказал, что готов прожить тысячу лет

"Сити": Театр на Малой Ордынке представил спектакль "Маленький принц"

Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии имени Горького

Новости часа: более 90% отечественных фильмов снимают в Москве

"Сити": Театр на Таганке представил спектакль "Желтая стрела"

"Это Москва. Люди": директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева

Москвичам представили культурную программу на 30 августа – 1 сентября

Давид Виннер приехал в Малый театр, чтобы побеседовать о традициях и новом сезоне Малого театра с актером, педагогом, народным артистом Российской Федерации Валерием Афанасьевым. Почему сегодня так популярен спектакль "Большая тройка (Ялта-45)", какие постановки ждут зрителей в год 200-летия Малого, почему у современных режиссеров не получается снимать фильмы о военном времени, и о чем Афанасьев предупреждает студентов, мечтающих об актерской карьере.

Об учебе в Щуке, первых ролях в театре Гоголя, работе в кино и поисках "своего" режиссера – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
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