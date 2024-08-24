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24 августа, 22:00

Спорт

"Откройте, Давид": Алексей Немов

"Откройте, Давид": Алексей Немов

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Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

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Давид Виннер встретился с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, который после завершения профессиональной карьеры сумел реализовать себя в совершенно разных сферах.

Как мотивировать молодое поколение заниматься спортом, чем опасен бодипозитив, как перевернуть сознание людей и научить любить российских легенд спорта? Чему в этом году будет посвящено шоу Немова, какие сюрпризы чемпион готовит для зрителей?

О непростом детстве, выборе пути, семье и дисциплине – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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