"Откройте, Давид": Алексей Немов

Давид Виннер встретился с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, который после завершения профессиональной карьеры сумел реализовать себя в совершенно разных сферах.

Как мотивировать молодое поколение заниматься спортом, чем опасен бодипозитив, как перевернуть сознание людей и научить любить российских легенд спорта? Чему в этом году будет посвящено шоу Немова, какие сюрпризы чемпион готовит для зрителей?

О непростом детстве, выборе пути, семье и дисциплине – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".