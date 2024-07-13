"Откройте, Давид": Мария Кнушевицкая

Давид Виннер приехал в Театр имени Моссовета, чтобы побеседовать с заслуженной артисткой России Марией Кнушевицкой, которая в 2023 году отметила 90-летие. Поводом для разговора стала премьера спектакля Евгения Марчелли "Своя семья, или Замужняя невеста", автором которой является Грибоедов.

О танце с Вертинским, первой встрече с Завадским, о том, кто в их семье поразил своим голосом Петра Чайковского, об однокурсниках Александре Ширвиндте, Инне Ульяновой, Льве Борисове и истории культуры нашей страны – в программе "Откройте, Давид".

