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13 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Мария Кнушевицкая

"Откройте, Давид": Мария Кнушевицкая

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Давид Виннер приехал в Театр имени Моссовета, чтобы побеседовать с заслуженной артисткой России Марией Кнушевицкой, которая в 2023 году отметила 90-летие. Поводом для разговора стала премьера спектакля Евгения Марчелли "Своя семья, или Замужняя невеста", автором которой является Грибоедов.

О танце с Вертинским, первой встрече с Завадским, о том, кто в их семье поразил своим голосом Петра Чайковского, об однокурсниках Александре Ширвиндте, Инне Ульяновой, Льве Борисове и истории культуры нашей страны – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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