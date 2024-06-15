"Откройте, Давид": Гарик Сукачев

Давид Виннер встретился с музыкантом, режиссером, актером Игорем Сукачевым, чтобы поговорить о его новом проекте – спектакле "Сашашишин", который тот поставил на сцене театра "Современник". "Сашашишин" – спектакль, в основе которого лежит роман Александры Николаенко "Убить Бобрыкина", получивший в 2017 году премию "Русский Букер".

Почему на реализацию проекта потребовалось несколько лет? Насколько мир книги отличается от созданного на сцене? Правда ли, что творчество Сукачева одновременно пронизывает любовь и боль?

Подробности – в программе "Откройте, Давид".