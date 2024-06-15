Участок БКЛ закроют с 22 июня

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15 июня, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Гарик Сукачев

"Откройте, Давид": Гарик Сукачев

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Давид Виннер встретился с музыкантом, режиссером, актером Игорем Сукачевым, чтобы поговорить о его новом проекте – спектакле "Сашашишин", который тот поставил на сцене театра "Современник". "Сашашишин" – спектакль, в основе которого лежит роман Александры Николаенко "Убить Бобрыкина", получивший в 2017 году премию "Русский Букер".

Почему на реализацию проекта потребовалось несколько лет? Насколько мир книги отличается от созданного на сцене? Правда ли, что творчество Сукачева одновременно пронизывает любовь и боль?

Подробности – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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