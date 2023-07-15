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15 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Николай Бурляев

"Откройте, Давид": Николай Бурляев

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"Кино надо снимать для вечности, а не кассовых сборов". Давид Виннер встретился с Народным артистом России, режиссером и депутатом – Николаем Бурливым, которого зрители знают по фильмам Андрея Тарковского "Иваново детство" и "Андрей Рублев".

Как "вылечить" кино и театр от бескультурья, каким фильмам не место на больших экранах и почему стоит ввести цензуру? Как создавался документальный проект о Тарковском, и почему изначально Минкульт не хотел выделять на него деньги? Кого объединил "культурный фронт России", каковы задачи движения и что уже сделано?

О кодексе чести деятеля культуры, развлекательных форматах, театральных постановках и сценариях молодых драматургов – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".

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