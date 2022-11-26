"Откройте, Давид": Диана Гурцкая

Давид Виннер провел день с народной артисткой РФ, певицей Дианой Гурцкой. Впервые она вышла на большую сцену в 10 лет, в 17 – стала известной по всей стране, а на сегодняшний день она помогает молодым талантам исполнить свою мечту.

С кем из мира шоу-бизнеса певица поддерживает дружеские отношения и о каком дуэте мечтает? Как реагирует на мемы про слепоту и почему, по ее мнению, до сих пор есть люди, которые обвиняют ее в том, что диагноз – это пиар-ход?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".

