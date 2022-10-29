"Откройте, Давид": Екатерина Семенова

Давид Виннер провел день с певицей и композитором Екатериной Семеновой. Он побывал у артистки на студии, записал песню "Уходящая натура", а также поговорил о том, как за последние 30 лет изменились артисты эстрады и почему, по ее мнению, стоит вернуть худсоветы.

Почему певица, как правило, отказывается от участия в телевизионных шоу и как изменились отношения Екатерины Семеновой и Михаила Церишенко? Об этом – в программе "Откройте, Давид".