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29 октября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Екатерина Семенова

"Откройте, Давид": Екатерина Семенова

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Давид Виннер провел день с певицей и композитором Екатериной Семеновой. Он побывал у артистки на студии, записал песню "Уходящая натура", а также поговорил о том, как за последние 30 лет изменились артисты эстрады и почему, по ее мнению, стоит вернуть худсоветы.

Почему певица, как правило, отказывается от участия в телевизионных шоу и как изменились отношения Екатерины Семеновой и Михаила Церишенко? Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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