"Откройте, Давид": Андрей Рожков

"У юмора должно быть легкое послевкусие грусти". Давид Виннер провел день с поистине народным комедийным артистом Андреем Рожковым, которого частенько зовут не иначе как "Ииигорь". Поговорили об образах, почему артист не стал жить в Москве, за что Масляков не взлюбил "Уральских пельменей" после первой встречи, где он берет главный аксессуар "бабушки" – старые колготки, будет ли перемирие с "Пельменями", что для Андрея настоящая дружба и почему он не может себе позволить влюбиться? Давид и Андрей покажут зрителям, как живут "большие звезды" во время гастролей, что входит в их райдер и какой номер во время концерта, по мнению Андрея, главный.