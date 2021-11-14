"Откройте, Давид": Митя Фомин

"Я самый позитивный артист нашего шоу-бизнеса? Да, с чего вы взяли? Я стопроцентный меланхолик".

Давид Виннер провел день с Митей Фоминым. С чего начинается утро артиста? Сколько стоят его хиты? Почему время в HI-FI он называет высокооплачиваемым рабством, а себя считает "кастрированным" артистом?

Что для Мити хайп и что приходится делать, чтобы не оставаться заложником "одного образа"? Боится ли Фомин одиночества, поддерживает ли бодипозитив и почему для него семья и дети – проект, где можно обойтись без любви? Об этом – в программе "Откройте, Давид".