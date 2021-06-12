"Откройте, Давид": Любовь Казарновская, часть 2

Продолжение путешествия Давида Виннер на Кавказ в компании Любови Казарновской. Оперная дива раскроет секрет, как ей удается оставаться в превосходной форме, почему она выступает против пластической хирургии, и что такое болезнь духа.

Почему она старается не читать паблики, и избегает разговоров о "новых подробностях жизни" писателей и композиторов? Что кроме знаний о музыке она передает своим ученикам? И почему Казарновская не может долго находиться за границей? Об этом и многом другом – в программе "Откройте, Давид"