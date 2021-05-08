"Откройте, Давид": Теона Контридзе

Давид Виннер провел два дня с джаз-панк дивой Теоной Контридзе и откровенно спросил, как певица переживает российско-грузинский конфликт, что ее заставило остаться в России и почему она называет себя Супер Марио.

Что для нее значит любовь? И как всегда оставаться бескомпромиссным жизнелюбом? Давид узнал все тонкости подготовки к большому сольному концерту, а на утро побывал у Теоны в гостях и увидел, какое место певица считает своим местом силы в столице.

Об этом и не только смотрите в программе "Откройте, Давид".