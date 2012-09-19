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Новости

19 сентября 2012, 19:27

Город

Совещание по вопросам транспорта прошло в Подмосковье

Совещание по вопросам транспорта прошло в Подмосковье

В Подмосковье прошло совещание по транспортной ситуации в Москве

Дмитрий Медведев провел совещание по транспортной ситуации в столице. На нем премьер вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Сергеем Шойгу, а также министрами финансов и транспорта обсудил перспективы развития московских дорог до 2020 года. На эти цели государство выделило 7 триллионов рублей.

Программа подразумевает снижение аварийности на дорогах, увеличение средней скорости, уменьшение количества заторов, расширение пропускной способности Московского авиаузла и Московского железнодорожного узла. Также со своими комментариями выступили представители крупных банков и инвестиционных фондов.
Программа: Прямой эфир
Дмитрий Медведев транспорт программы новости архив Сергей Собянин
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