Совещание по вопросам транспорта прошло в Подмосковье

Дмитрий Медведев провел совещание по транспортной ситуации в столице. На нем премьер вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Сергеем Шойгу, а также министрами финансов и транспорта обсудил перспективы развития московских дорог до 2020 года. На эти цели государство выделило 7 триллионов рублей.

Программа подразумевает снижение аварийности на дорогах, увеличение средней скорости, уменьшение количества заторов, расширение пропускной способности Московского авиаузла и Московского железнодорожного узла. Также со своими комментариями выступили представители крупных банков и инвестиционных фондов.