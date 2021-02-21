"Откройте, Давид": Лукерья Ильяшенко

Репетиция на Третьем кольце и за столиком в ресторане. Давид Виннер проведет день с актрисой Лукерьей Ильяшенко и узнает, как нужно правильно входить в роль стервы, зачем успешная блогерша "шакалит" по блошиным рынкам и где можно за 10 тысяч купить двери XVIII века.

Ильяшенко расскажет, как в юные годы занималась эскортом и пела в группе "Шпильки", почему бросила балетную школу и не стала "второй Волочковой". За что ее хейтят в Сети, при чем тут Паша Прилучный и почему в профессии актера "нет творчества"? Об этом – в программе "Откройте, Давид".