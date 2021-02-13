"Откройте, Давид": Лилия Абрамова

Как без вложений и "накрутки" получить несколько миллионов подписчиков и стать "крестной мамой" Instagram?

Программа "Откройте, Давид" проведет день с королевой вайнов Лилией Абрамовой. Tatarka FM расскажет, как познакомилась с Биланом и Пугачевой, почему, по ее мнению, в соцсетях необходимо ввести цензуру? Как она познакомилась с третьим мужем и почему разница в 26 лет ее нисколько не смущает?

Давид Виннер побывает у Абрамовой дома, поучаствует в записи новой версии сказки о колобке на радио, и снимется в парочке вайнов.