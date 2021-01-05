"Откройте, Давид": Xabibka, часть 1

Съемочная группа программы "Откройте, Давид!" пришла в дом к блогеру Xabibka, чья аудитория насчитывает 6 миллионов человек.

Как "залететь в топ", попасть в "реки" и стать блогером-миллионником? Об этом – в программе "Откройте, Давид".