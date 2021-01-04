"Откройте, Давид": Джоззи, часть 2

Съемочная группа программы "Откройте, Давид!" начала свое утро в доме у известного рэп-исполнителя Джоззи, чей трек "Лети, Лети" прослушали 16 миллионов раз, а совместный дуэт с Ханной "Небо" взорвал чарты.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

