"Откройте, Давид": Агата Муцениеце, часть 1

Съемочная группа программы "Откройте, Давид" приехала в гости к актрисе Агате Муцениеце. За утро, проведенное вместе, мы выяснили, куда Агата сбегает по утрам из дома, на что тратит свои баснословные гонорары и как это связано с ее бедным детством.

Также вы узнаете, почему из актрисы Агата переквалифицировалась в правозащитницу и как не потеряла веру в любовь после тяжелого разрыва с мужем.

Все о детях, заработках и проекте "Честный развод" смотрите в первой части "Откройте, Давид!: Агата Муцениеце".