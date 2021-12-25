"Историс": скандальный развод Джонни Деппа станет сюжетом фильма

Скандальный развод Джонни Деппа станет сюжетом фильма. Меган Маркл может дать показания против дяди принца Гарри.

А обвиненный в домогательствах Джеймс Франко признался, что лечится от сексуальной зависимости. Об этом – в программе "Историс".