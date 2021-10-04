"Историс": Бузова выложила фото со своим экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым

Ольга Бузова выложила фото со своим экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым и рассказала, что они до сих пор дружат. А заодно заявила, что такого красивого расставания достоин не каждый из бывших.

В Сети тут же решили, что это камень в огород ее последнего возлюбленного Давы. Почему блогер также принял слова Оли на свой счет? И зачем он решил рассекретить их недавнюю переписку? Об этом – в программе "Историс".