"Историс": возлюбленная Криштиану Роналду впервые высказалась о возможности их брака

Возлюбленная Криштиану Роналду впервые высказалась о возможности их брака. Девушка заявила, что она была бы рада сказать "да", вот только именитый футболист замуж не зовет.

Такое признание возмутило фанатов Криштиану. Ведь недавно спортсмен публично заявлял, что он не прочь жениться на своей пассии.

Почему Роналду не торопится выполнить обещание? И сможет ли его мама ускорить этот брак? Об этом – в программе "Историс".