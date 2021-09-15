"Историс": в Метрополитен-музее прошла одна из главных модных вечеринок сезона

В Метрополитен-музее отгремела одна из главных модных вечеринок сезона. За что Джей Ло пришла в немилость критиков?

Кто вышел в свет в костюме лошади? И точно ли на тусовке не было Ирины Аллегровой? Об этом – в программе "Историс".