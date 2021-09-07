"Историс": Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах. И якобы именно этот инцидент сильно подпортил ее отношения с Брэдом Питтом. Ведь актер продолжал сниматься в фильмах скандального продюсера, хоть и знал об их неприятной ситуации с супругой.

Почему Питт не внял просьбам жены? Какие скандальные подробности об их браке Джоли скрывает до сих пор? И что на новые обвинения в свой адрес ответил Вайнштейн? Об этом – в программе "Историс".