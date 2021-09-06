"Историс": Тимати заметили на отдыхе с девушкой

Тимати заметили на отдыхе с девушкой. Однако он не стал скрывать, что проводит время с очаровательной блондинкой. Ведь Instagram музыканта пестрит от фото разных частей ее тела.

И пока одни радовались за своего кумира, истинные сетевые шерлоки рассекретили личность его пассии. По слухам, Тимур проводит время с Сашей Дони, за которой в интернете закрепилась особая слава.

Новый роман или просто хайп? О том, что происходит в жизни известного рэпера, – в программе "Историс".