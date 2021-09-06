"Историс": Семена Слепакова снова заметили в компании Аглаи Тарасовой

Семена Слепакова снова заметили в компании Аглаи Тарасовой. Фанаты уверены, что у них роман. Недавно инсайдер подтвердил, что комик действительно встречается с молодой актрисой и якобы именно ради нее он наконец сбросил вес.

При этом Аглая не единственная девушка, кого комику приписывают в пассии. С кем встречается Семен Слепаков? И правда ли, что романы на стороне он начал крутить еще во время брака? Об этом – в программе "Историс".