"Историс": поклонники не узнали Данилу Козловского на свежем фото в Сети

Поклонники не узнали Данилу Козловского на свежем фото в Сети. По мнению фанатов, актер уж слишком сильно набрал в весе.

В чем может быть причина таких перемен во внешности? И не связано ли это с его личной жизнью? Об этом – в программе "Историс".