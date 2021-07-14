"Историс": звезды демонстрируют в соцсетях откровенные наряды

Российские звезды продемонстрировали в соцсетях откровенные наряды.

Кто не стесняется показать себя со всех сторон? Кого обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа? И какой части тела Ольги Бузовой посвятили стихи? Об этом – в программе "Историс".