"Историс": принц Гарри стал отцом во второй раз

Принц Гарри стал отцом во второй раз. Параллельно с этой радостной новостью в Сети набирает популярность видео с его двойником.

Неизвестная женщина выложила в TikTok ролик со своим мужем, в котором интернет-пользователи увидели точную копию принца. И пока часть сетевых экспертов предлагает провести ДНК-экспертизу, настоящий герцог Сассекский пакует чемоданы и возвращается в Лондон.

Зачем они с Меган Маркл решили поехать в Англию? Значит ли это, что все конфликты с Букингемским дворцом исчерпаны? Об этом – в программе "Историс".