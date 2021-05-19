"Историс": Роберт Де Ниро рассказал, как получил серьезную травму ноги

Роберт Де Ниро рассказал, как получил серьезную травму ноги. На днях в СМИ появилась информация, что 77-летний актер сильно пострадал во время работы. По слухам, он неудачно выполнил трюк.

Де Ниро раскрыл признался, что порвал мышцу во время обычной прогулки. При этом актер не намерен останавливать свою работу в кино из-за проблем с ногой.

Когда Де Ниро вернется на площадку? Сколько будет длиться полное восстановление? И на что актерам приходится идти ради любимой работы? Об этом – в программе "Историс".