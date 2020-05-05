"Историс": Элджей сменил имидж

Элджей шокировал фанатов голубыми дредами и фиолетовым языком. А Егор Крид свои волосы обесцветил.

Почему музыканты так радикально сменили имидж? Чей образ фанаты оценили, а кто собирает лишь упреки? Об этом – в программе "Историс".