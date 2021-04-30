"Историс": Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце

Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце. Неужели их ждет скорая свадьба с Павлом Прилучным?

Что об этом думает Агата Муцениеце? И почему поклонники не узнают Павла Прилучного? Об этом – в программе "Историс".