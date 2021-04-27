"Историс": в Москве прошла премия Cosmopolitan Man Awards

Сергей Лазарев поделился, как воспитывает детей. Ида Галич заявила, что не хочет замуж. А Оля Бузова рассказала, кто он – мужчина ее мечты.

О чем еще разоткровенничались звезды на премии Cosmopolitan Man Awards? Об этом – в программе "Историс".