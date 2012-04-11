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Новости

11 апреля 2012, 14:29

Экология

"Специальный репортаж":Таракановка признана самой грязной

"Специальный репортаж":Таракановка признана самой грязной

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Эту речку спрятали в московское подземелье еще в прошлом веке. Сегодня специалисты, обследовав ее состояние, признали: Таракановка - одна из самых грязных рек в столице. К дополнительному засорению коллектора, по которому идет этот природный водный поток, привело строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Что строители сбрасывают в эту речку и к чему это может привести, смотрите в специальном репортаже "Москвы 24".
Программа: Специальный репортаж
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