"Историс": как звезды шоу-бизнеса отвечают интернет-троллям

Диванные войска, к бою! Вера Брежнева поставила хейтера на место, а Викторию Боню упрекнули в плохом вкусе.

Как звезды отвечают интернет-троллям? И кто игнорирует негатив в свой адрес? Подробнее об обмене любезностями в Сети – в программе "Историс".