"Историс": Софья Таюрская собирается выйти замуж

Чья невеста? На вечеринке модного глянца под ручку с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным, а позже целуется с другим. За кого выходит замуж Софья Таюрская?

Почему 12 марта и вправду может оказаться днем свадьбы? Об этом – в программе "Историс".