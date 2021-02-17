"Историс": муж Ксении Бородиной запустил авторские курсы женского счастья

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил научить женщин строить идеальные отношения.

Кому из звезд уже повезло обучаться у мастера и что из этого вышло? Чему посвящают свои вебинары и марафоны другие знаменитости? Об этом – в программе "Историс".