"Историс": актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

Актера Брюса Уиллиса попросили покинуть магазин за отказ надеть медицинскую маску. В ряды ковид-диссидентов на днях попал и бас-гитарист "Би-2".

Кто еще из звезд считает себя крепким орешком? Об этом – в программе "Историс".