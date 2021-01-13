"Историс": Седокова ответила хейтерам после оскорбления дочери в Instagram

Анну Седокову довели хейтеры. Они посмели обидеть самое дорогое – дочь звезды. Седокова заявила, что больше никогда не будет делиться откровениями в социальных сетях.

Как другие звезды борются с хейтерами? Об этом – в программе "Историс".