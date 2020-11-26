"Историс": жена Стаса Михайлова пригрозила Сергею Шнурову

Сергей Шнуров хейтит Стаса Михайлова. А супруга певца "рассветов и закатов" обещает наподдать всем обидчикам.

Что произошло у музыкантов? Кто еще норовит высказаться в адрес шансонье? Об этом – в программе "Историс".