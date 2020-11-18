"Историс": Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на льду

Певице Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на льду. Несмотря на травмы и боль артистка намерена продолжить участие в шоу.

На что знаменитости готовы пойти ради признания и успеха? Как они восстанавливаются?

Об этом – в программе "Историс".