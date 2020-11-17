"Историс": как звезды шоу-бизнеса переживают расставание

Бывший муж Полины Гагариной признался, что год живет без женщины. Ольга Бузова не засыпала под звуки поцелуев 14 месяцев.

А вот Гарик Харламов после развода пустился во все тяжкие. Как звезды переживают расставание? Об этом – в программе "Историс".