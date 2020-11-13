"Историс": солистка группы "Винтаж" поблагодарила московских врачей

"Страшное позади" – написала Анна Плетнева в своем Instagram. Певица шокировала фолловеров признанием, что ее жизнь была под угрозой из-за тяжелой формы коронавируса. К счастью, больше волноваться не о чем, за что Аня благодарна московским врачам. До кого еще из звезд добрался вирус?

Как герои глянца ведут себя в период пандемии коронавируса и что советуют подписчикам? Почему Гагарина не носит маски и как из-за средств защиты у Алены Водонаевой случился скандал с водителем? Об этом – в программе "Историс".