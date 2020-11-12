"Историс": Ксению Бородину возмутили расценки на приемы психолога Лабковского

"Это просто грамотный пиар", – заявила телеведущая Ксения Бородина, узнав сколько зарабатывает психолог Михаил Лабковский за одну консультацию.

Но почему на самом деле ее так задел прайс модного психолога? Об этом – в программе "Историс".