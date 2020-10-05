"Историс": звезды шоу-бизнеса рассказали, как справляются с негативом в Сети

Варвара Шмыкова разрыдалась в эфире YouTube-шоу. Вера Брежнева из-за хейта чуть не легла под нож. Дмитрия Нагиева разжаловали из секс-символов. А Анжелина Джоли научилась монетизировать ненависть и зависть.

Как звезды справляются с негативом в Сети? Почему Надежда Ангарская не любит вспоминать школьные годы? И как, по мнению психолога, хейт становится двигателем успеха? Об этом – в программе "Историс".