"Историс": почему Стас Михайлов называет себя слоном шоу-бизнеса

Почему Стас Михайлов называет себя слоном шоу-бизнеса? Чего боится артист и что выбирает: хайп или спокойную жизнь?

Почему его до сих пор нет в TikTok, и планирует ли он коллаборацию с молодыми артистами? Об этом – в программе "Историс".