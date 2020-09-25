"Историс": как российские звезды решают жилищный вопрос

Прилучный показал новый дом, где живет с Карпович. NILETTO объявил себя бездомным. Киркоров рассказал, что строит дома концертный зал. А Самбурская жалуется на нехорошую квартиру.

Как звезды решают жилищный вопрос? Где теперь живет Тимати, и кто из звезд заходит к нему в гости? Чем удивил подписчиков Дима Билан? И на что потратил все свои сбережения NILETTO? Об этом – в программе "Историс".