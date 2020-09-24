"Историс": российские звезды открывают бизнес

Ксения Собчак начала торговать нижним бельем и футболками. Егор Крид планирует выпустить компьютерную технику и ювелирку для геймеров. Моргенштерн берет пример с Тимати и готовит открытие общепита, а жена Джигана запустила косметический бренд имени себя.

Почему звезд так тянет в бизнес? Через сколько лет популярность любого артиста сходит на нет, если не воспользоваться услугами маркетолога? За какой мерч захейтили Ким Кардашьян? И зачем Сергей Жуков достал с антресоли свитер и отправился на свидание с Ольгой Бузовой? Об этом – в программе "Историс".