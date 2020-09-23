"Историс": Виктория Боня похвасталась новым дипломом

Виктория Боня вновь открыла свой аккаунт и похвасталась новым дипломом. Что насчет ее знаний о косметологии думает специалист? Кто еще из знаменитостей не боится рассказывать о своих бьюти-провалах и победах?

На что готовы звезды, чтобы сохранить молодость и привлекательность? В чем призналась подписчикам Оксана Самойлова? И какая часть тела Натальи Рудовой не дает спокойно спать светским тусовщикам и Ким Кардашьян? Об этом – в программе "Историс".