"Историс": какие клипы звезд собрали больше всего просмотров

Моргенштерн меняет фамилию, Николай Басков отмечает победу, а Стас Костюшкин просит поставить его "Сладкой" лайк.

Какие клипы звезд выбились в лидеры по просмотрам? В чем секрет успеха тиктокеров? Почему текст и музыка уходят на второй план?

Как Николай Басков "сделал" Киркорова? И почему у Тимати после ухода из Black Star дела пошли только в гору? Об этом – в программе "Историс".